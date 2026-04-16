4月16日（木）に放送された『徹子の部屋』に、遠藤憲一が出演した。【映像】遠藤憲一、唯一続けている家事を告白「あなたの顔でやってるの面白い」と黒柳徹子が笑い強面な役どころからコミカルなキャラクターまで幅広くこなす遠藤。現在は料理番組にも出演し、一から料理を学んでいる最中だが、聞き慣れない専門用語や料理名に困惑する日々だという。しかし、自ら包丁を握り料理の苦労を知ったことで、長年食事を作ってくれる妻へ