女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が4月12日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 公開されたのは、テニスウェアを着用し、ラケットを抱えてコートで体育座りをする園田の姿。水色の長袖シャツと黒の短パンを着用し、短パンからは健康的な太ももがあらわになっている。 【画像