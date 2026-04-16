女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が4月12日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】「グレイトヒップ」園田彩乃、鍛え抜かれた美尻にファン釘付け海辺の黒ビキニショットに感嘆の声「筋肉スゴい」「彫刻的な美だわ！」 「黒の短パンもGETしちゃった」と投稿されたのは、園田がファッションブランド・カルバンクラインのウェアを着て鏡に向かって自撮りをしている写真。上下黒のトップスと短パンで、スポ&