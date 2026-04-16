この記事をまとめると ■トラックでも小型モデルを中心にBEVの普及が進んでいる ■海外では大型EVトラックも登場しているが日本ではインフラが課題となっている ■長距離輸送では水素トラックとの棲みわけが現実解となりそうだ トラックがBEVになったらいままでのように長距離は走れない？ 世界的に進んでいる自動車のカーボンニュートラル（脱炭素）化。日本や欧米主要国などの多くの国が2050年までの達成を表明。その達成に向