16日（木）、男子日本代表でセリエAのミラノに所属する大塚達宣が「SUPPORTERS MEETING 2026」の開催を発表した。 2025年8月の開催に続き、自身2回目となるサポーターミーティングが5月16日（土）13:00より、地元である大阪府枚方市の枚方市総合文化芸術センター本館 関西医大 小ホールで行われることとなった。 MCを務めるのはお笑いコンビ「ジェーン」の三浦リョースケさん