京都・南丹市の小学校に通っていた安達結希さんの行方が分からなくなってから3週間余りがたち、容疑者として逮捕、送検されたのは結希さんの父親でした。16日正午過ぎ、安達容疑者の送検を前に南丹警察署前には多くの報道陣の姿が見られました。白いシートと黒の傘に姿を隠されながら警察車両に乗り込んだのが、15日未明に逮捕された安達優季容疑者(37)。3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、11歳の息子・結希さんの遺体