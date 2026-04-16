東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、高額な買い物について言及した。麻生氏は21年11月放送のテレビ東京「元カレの元カノの元カレの元カノ」に出演した際、趣味のバイオリンで名器として知られる7億円の「ストラディバリウス」を披露。6挺を所有、総額は20億円だと明かし出演者を驚かせていた。そこで「バイオリン以外で人生