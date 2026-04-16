中東情勢の石油関連製品への影響を巡り、高市総理大臣は、政府が備蓄する医療用手袋5000万枚を放出する方針を表明しました。16日午後6時過ぎから開かれた中東情勢に関する関係閣僚会議で、高市総理は、医療分野において「流通の目詰まりの解消が着実に進みつつある」とした上で、「万が一の事態は絶対に許されない」と強調しました。高市総理：国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋の確保に支障をきたし