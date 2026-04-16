【ブリュッセル共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は16日、日産自動車が英中部サンダーランド工場の稼働率を高めるため、中国の奇瑞汽車と提携を協議していると報じた。50％程度に低迷する稼働率の向上を期待しているという。