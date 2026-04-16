◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクの大津亮介投手（27）が7回4安打無失点。6―0リードで今季2勝目の権利を持ってマウンドをブルペン陣に託した。柳田の3ランで初回に援護点をもらうと、切れ切れのチェンジアップを武器に楽天打線を手玉に取った。2回に先頭打者を出しても次のYG安田を二ゴロ併殺。そして鈴木を空振り三振に仕留めた。3回も先頭打者を出しながら2つの三振を奪っ