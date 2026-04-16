プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が15日、Instagramを更新。交際中の宇野昌磨（28）とスケートを滑る息ぴったりな動画を公開し、注目を集めている。【映像】水着ではしゃぐ姿や宇野昌磨と“息ぴったり”な姿これまでもInstagramで、水着姿ではしゃぐ写真集のメイキング動画や、「毎日腹筋と腕立て続けてたら、とりあえず宇野昌磨を回せるようになったよ」とコメントした宇野との躍動感あふれる“ふれあい”