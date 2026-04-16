「ロッテ−日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハム先発の細野が５回５安打３失点。同点の場面で降板し、勝敗はつかなかった。ロッテ戦は３月３１日にエスコンで対戦し、ノーヒットノーランを記録。だが、この日は２点リードに三回、２四死球と安打で満塁のピンチを招き、寺地の一ゴロの間に１点を失い、今季ロッテ戦初失点。さらに山本にも四球を与え再度満塁とされると、ソトの右前適時打、藤岡の左犠飛で