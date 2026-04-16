京都・南丹市で起きた11歳男児の遺体遺棄事件で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）。その身柄が16日午後、検察に送られました。これまでの調べに、殺害についても認めていることが分かりました。行方不明だった11歳の安達結希さんの遺体が南丹市内の山林で発見されたのは、13日のことでした。警察は15日、死体遺棄の容疑で結希さんと安達容疑者が住む自宅を家宅捜索しました。その狙いについて、専門家は次のように分析します。