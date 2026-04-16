AKB48の佐藤綺星（21）八木愛月（21）伊藤百花（22）が16日、YouTubeチャンネル「AKBの素を出すちゃんねる」で生配信を行い、5月10日に同チャンネルの人気コンテンツ「全力エンタメ学園」イベントの開催を発表した。「星月花からみなさんに楽しみなことをお知らせしちゃいますSP！」と題し配信を行い、東京・世田谷区の日大文理学部百周年記念館で「AKB48の全力エンタメ学園課外授業」を開催すると発表。運動会と同チャンネルの