4月14日（日本時間15日）、MLBのヒューストン・アストロズの今井達也投手が右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りしたと発表された。「今季、西武ライオンズからアストロズに移籍した今井は、キャンプ、オープン戦を順調にこなしていました。力感をまったく感じさせない脱力フォームから繰り出されるフォーシームは、最速159kmを計測。テイクバック時に腕を伸ばさずに曲げたまま投げるショートアームは、打者のタイミングを惑わせ