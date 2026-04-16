竹書房は、『忍びの犬』(原作：蔵人幸明、作画：白波龍二)の第1巻を2026年4月16日(木)に発売した。＜あらすじ＞かわいいペットを求め客が訪れる、日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」しかしこのショップの裏の顔は、現代に暗躍する忍者のパートナー「忍犬」の訓練所であった──!!果たして、忍者をも凌駕する「忍犬」の能力とは!?そして現代日本における使命とは──!?＜見どころ＞表向きはもふもふペット、裏の顔