4月13日、北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大（としひろ）投手が、中日ドラゴンズに金銭トレードで移籍したことが発表された。杉浦投手の妻は、元モー娘。で、テレビ東京のアナウンサーからフリーに転身した紺野あさ美。ともに北海道出身で、2024年に札幌市内に新居を構えたばかりでの電撃トレードに、野球ファンだけでなく紺野ファンもざわついた。「紺野さんは現在、38歳。モーニング娘。の5期メンバーとして2001年にデビュ