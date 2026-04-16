双葉社は、恋に臆病な不器用アラサーと意外とグイグイな誠実男子が繰り広げる、心とカラダを疼かせる凸凹ラブコメ『真逆な2人はどうにもデキない。』(著・多田基生)の電子コミックス9巻を、2026年4月16日(木)に発売。最新刊の発売を記念したキャンペーンを実施する。■3巻分無料Web漫画サイト「webアクション」にて、3巻分を無料公開。実施期間は4月30日(木)正午まで。■電子キャンペーン複数ストア横断で1，2巻無料＋値引き30％OF