「自分の仕事を好きでいられるような努力を続けることだと思う」――。中島歩が、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表会見で、下積み時代の経験と俳優として成長するために意識してきたことを明かした。中島歩○中島歩、下積み時代を回顧「全然仕事がなかったときとかは……」16日、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表記者会見が都内で行われ、俳優の中島と窪塚愛流、声優の戸松遥と雨宮天が登壇した。「OPALIS」