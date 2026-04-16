パンツコーデがなんだか物足りない……。そう感じたら、上にスコートを重ねてみて。コーデに立体感が生まれ、垢抜けを狙えます。今回は【GU（ジーユー）】 × 【rokh（ロク）】コラボの「スコート」と、おしゃれスタッフの最旬コーデをご紹介。 重ねるだけで旬な着こなしにアップデート 【GU】「ユーティリティスコート by rokh」\2,990（税込） ジャカ&