阪神アーバン競馬の西日本交流重賞「第３回西日本クラシック」が１６日、園田競馬場の１８７０メートルに３歳馬８頭（地元６、高知２＝コマンタレヴーは出走取り消し）が出走して争われ、広瀬航騎手が騎乗した１番人気のミルトイブニング（牡３歳、園田・保利良平厩舎、父タイセイレジェンド）が大差をつけて逃げ切りＶ。兵庫優駿（５月５日、園田）に向け、弾みをつける結果となった。１秒７の大差をつけ、ミルトイブニングが