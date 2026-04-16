※本作には性被害に関する描写が含まれる可能性があります。【第1話を読む】性加害報道を見るのがつらい…サバイバーの視点で読み解く「不同意」有名人の性加害報道、涙ながらに会見で被害を訴える女性、SNSを飛び交う不同意性交への意見の数々……。「私はそれを確かに見ている」「でもわざと目をそらしている」『酔うと化け物になる父がつらい』『「神様」のいる家で育ちました』で、両親との関係、宗教二世としての生い