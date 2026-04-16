京都府で起きた男子児童の遺体遺棄事件。逮捕された父親はその後、殺人の関与も認める供述をしています。一方で、児童が行方不明となった日の行動など、いまだ多くの謎も残っています。■遺体遺棄容疑で養父を逮捕殺人の関与も認める供述安達結希くんの自宅で15日、家宅捜索が行われる中、捜査員に続き家を出た安達優季容疑者（37）。安達優季容疑者「私がやったことに間違いありません」結希くんの遺体を遺棄した疑いで逮捕され