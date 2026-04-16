〈性加害報道を見るのがつらい…サバイバーの視点で見えてくる「不同意のわかりにくさ」〉から続く ※本作には性被害に関する描写が含まれる可能性があります。【はじめから読む】性加害報道を見るのがつらい--サバイバーの視点で見えてくる「不同意のわかりにくさ」『酔うと化け物になる父がつらい』『「神様」のいる家で育ちました』で、両親との関係、宗教二世としての生い立ちを描いてきた作家・菊池真理子。目をそらし