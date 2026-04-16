大阪市幹部時代に部下へのパワーハラスメントで懲戒処分を受け任期満了で退職した後、大阪府の特別参与に就任した岡本圭司氏が16日付で退職した。起用からわずか約2週間での「スピード退職」となった。府によると、岡本氏は14日に退職願を提出。一連の経緯が報道されたことを踏まえ「これ以上府に迷惑をかけたくない」と説明したという。市公正職務審査委員会は3月、岡本氏が市経済戦略局長時代に部下への暴言や無視など26件の