華道家でタレントの假屋崎省吾（67）が、鎌倉にある敷地面積1000坪以上の自宅を公開し、「おうちもお庭も規模がすごいっ！！」「お庭にこんな階段があるなんて」など驚きの声が寄せられている。【映像】敷地面積1000坪以上の自宅（複数カット）2021年に鎌倉へ引越し、ブログで自宅での日常を発信してきた假屋崎。天井がガラス張りになったリビングや、たくさんの花が飾られたキッチンなどもこれまで公開してきた。鎌倉の自宅庭