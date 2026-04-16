来日中のNATO＝北大西洋条約機構に加盟する30の国の大使らがきょう（16日）、茂木外務大臣と面会し、ウクライナやイランなどの国際情勢をめぐり、緊密に連携していくことを確認しました。茂木敏充 外務大臣「欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分でありまして、同盟国・同志国との連携の重要性、ますます増しています。こうした観点から、皆さんの訪日は日本とNATOの連携を強化する上で、時宜を得たものであります」茂