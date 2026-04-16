犬が亡くなるかもしれない「口腔内の病気」６選 1.口腔がん（悪性腫瘍） お口の中にできる「がん」は、非常に進行が早いのが特徴です。最初は小さなデキモノに見えても、あっという間に大きくなり、あごの骨を溶かしたり、肺などの他の臓器へ転移したりすることがあります。 見た目ではただの腫れに見えることも多いため、発見が遅れると手遅れになるケースも少なくありません。特に悪性黒色腫（メラノー