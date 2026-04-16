毛がたくさん抜ける犬種 柴犬 柴犬をはじめとする日本犬は、抜け毛が多い代表選手です。換毛期には「抜け毛だけで分身が作れるのでは？」というくらい大量の抜け毛が出ます。人気犬種ではありますが、飼育には覚悟を持たなければなりません。 ゴールデン・レトリバー 金色の優雅な長毛が特徴のゴールデン・レトリバーですが、魅力的な長毛はとにかく抜けます。長毛ゆえに抜け毛は掃除道具に