サンフレッチェ広島は16日、初代総監督を務めた今西和男氏が逝去されたことを発表した。1941年1月12日生まれの今西氏は日本代表としても活躍。現役引退後は、広島の礎を築き上げ、1994年にはJリーグ第1ステージの優勝に貢献。育成の重要性を説き、日本代表の森保一監督をはじめ、日本サッカー界を背負って立つ多くの若手選手を発掘した。また、今西氏の訃報に際し、日本サッカー協会（JFA）を通じて、宮本恒靖会長、田嶋幸三