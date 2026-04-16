リヴァプールは16日、フランス代表FWウーゴ・エキティケの負傷情報を発表した。エキティケは、現地時間14日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に先発出場。しかし、前半に味方からのパスを受けようとした際に滑って転倒。右足首付近を抑えたまま立ち上がることができず、32分に担架に乗せられてピッチを去っていた。試合後、アルネ・スロット監