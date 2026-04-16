2026年度、広島県警の警察学校に入校した女性警察官の割合は過去最多となりました。その背景とひとりの新米女性警察官に密着しました。■敬礼「礼！！」4月7日、広島県警察学校に集った143人の入校生。一人前の警察官になるための厳しい訓練の日々が、ここから始まります。2月、それぞれの高校の制服を着て、はじめての顔合わせです。目立つのは女性の姿です。女性の活躍を推進する流れや、国の方針を受けて女性警察官の数を増