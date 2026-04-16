元「美少年」の金指一世ことＩＳＳＥＩが１６日、東京国際フォーラム・ホールＣで主演舞台「ぽっぷす？」の取材会に共演の佐藤友祐、瀬戸祐介らと出席した。売れないロックバンドのボーカル・アンザイ役のＩＳＳＥＩは「劇中で歌うのは初めて」と明かし「ボーカルとしてしっかり歌って盛り上げて、お客さんに笑顔で帰ってもらえたら」と意気込んだ。アンザイのバンドメンバー、イタミ役の佐藤は「前半と後半で違うキャラに