寄付受領証明書はがきとワンストップ特例申請書の封筒のサンプル来年開催する国際園芸博覧会（園芸博）の入場券を、横浜市はふるさと納税の返礼品に追加した。園芸博ＰＲのみならず、市内への誘客を通じた経済活性化、ふるさと納税制度による税収減対策の“一石三鳥”を狙う。政策経営・国際戦略局によると、前売り一日券を１８歳以上が１万７千円（販売価格４９００円）、１２〜１７歳が１万円（同３千円）、４〜１１歳が５千