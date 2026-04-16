同意なんかしていない ―性被害者たちに何が起きたのか―この記事の画像を見る2023年に法改正がなされ「不同意性交等罪」が施行された。だが「行為の前に“同意”を取るなんて、無理じゃない？」「同意書でも書けってこと？」なんて思った方もいるかもしれない。そこまでではなくとも、未だに多くの人が「不同意性交」について、ほとんど理解していないような気もする。「性」というものがこれだけ身近にありながら、圧倒的