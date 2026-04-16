【漫画】本編を読む泣くことでしか意思表示できない赤ちゃんに、悩まされない親はいないだろう。しかし実は、赤ちゃんたちも言葉が通じないことをもどかしく思っているのかも……。漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）では、そんな赤ちゃんたちが夜な夜な屋台に集まって「ミルクぬる燗」を片手に語り合っている。同作に登場する「屋台ヤケミルク」とは、赤ちゃんの、赤ちゃんによる、赤ちゃんのための屋台。今夜もベビー