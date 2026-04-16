【モデルプレス＝2026/04/16】ISSEIが4月16日、都内で開催された舞台『ぽっぷす？』取材会に、共演の佐藤友祐、櫻井佑樹（劇団EXILE）、相原一心（ONE LOVE ONE HEART）、内河啓介、瀬戸祐介、しゅはまはるみ、演出の鈴木勝秀氏とともに出席。本作への意気込みを語った。【写真】TOBEアーティスト・劇団EXILEら、ド派手衣装で豪華集結◆ISSEI、共演者と密にコミュニケーション本作ではISSEI、佐藤、櫻井、相原が売れないロックバン