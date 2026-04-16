◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が自身初となる伝統の一戦に先発。６回７安打３失点の粘投で今季２勝目の権利を手にした。このまま白星をつかめば、野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位の日米通算２０２勝目となる。１回表に３点の援護をもらった右腕。裏の守りで４番・佐藤に２ランを浴びたが２、３回は３者凡退と立て直した。５回に犠飛で１点を失ったが、続く