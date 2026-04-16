◆体操全日本個人総合選手権第１日（１６日、高崎アリーナ）女子の予選が行われ、昨年の世界ジュニア選手権の個人総合銅メダルを獲得し、種目別床運動で金メダルを手にした西山実沙（なんば体操ク）が合計５５・５６６点の首位で、１８日の決勝に進んだ。跳馬、段違い平行棒の２種目で１位の得点をたたき出した。２位につけたのは、２４年パリ五輪代表の岡村真（相好体操ク）で合計５４・９９８点、３位には昨年の世界選手