◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの主将を務めるソトが、日本ハム先発・細野から今季チーム初適時打を放った。２点をリードされた３回無死満塁。寺地の一ゴロでまずは１点をもぎ取り、なおも１死満塁の好機。フルカウントからの７球目を右前に運んだ。「犠牲フライでもいいので打点をどうにか挙げたいと思っていたんですけど、結果ヒットを打つことが出来て１打点ですけど挙げられたので良かっ