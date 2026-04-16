◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの先発・木村優人投手は４回４安打３失点で降板。今季３度目の登板だったが初白星はまたもお預けとなった。最速は１５２キロだった。０―０の３回無死一、三塁。水野に中犠飛を打たれ先制点を奪われるとさらに１失点。打線に一度は逆転してもらったが、１点をリードの４回２死、今度は矢沢に１４５キロ直球を右中間席に運ばれ試合を振り出しに戻された。前回