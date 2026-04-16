きょうの県内は、午後は高気圧に覆われ、各地で晴れました。チューリップ畑が広がる入善町では、200万本のチューリップが楽しめるイベントが開かれ、満開の花を訪れた人たちが楽しんでいました。穏やかな春の陽気の中、色とりどりのチューリップが満開を迎えています。「にゅうぜんフラワーロード」では、およそ80品種、200万本のチューリップを見ることができます。きょうは、訪れた人たちが