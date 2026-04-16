◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(16日、阪神甲子園球場)巨人・田中将大投手が阪神打線を相手に6回3失点。今季2勝目の権利を持ったまま降板しました。加入2年目となる今シーズンは、開幕ローテーション入りを果たすと、ここまで2試合の登板で1勝0敗、防御率1.42の成績。直近の試合では8日の広島戦で登板し、勝敗こそつきませんでしたが、7回79球で被安打3、1失点（自責点0）と好投を披露しました。この日は、初回からダルベック選