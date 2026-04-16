波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第２話が１５日に放送された。涼子（麻生久美子）は学生時代の恋人カズト（作間龍斗）を探すため、ルナ（波瑠）と大阪旅を続行。名字が「佐藤」で実家の稼業を継ぐと言っていたことから、大阪の電話帳で「佐藤」が付く企業・商店などをリストアップし、ルナの手帳に３０軒が書き込まれた。カズトが太宰治好きだったことや、火事から涼子を救い、その