長崎市の端島通称「軍艦島」に、56年ぶりとなる新たな建物が完成しました。 建物の保存や整備に向けた “研究拠点” としての活用が、期待されています。 明治時代から炭鉱の島として栄えた端島＝通称「軍艦島」。 ここに56年ぶりに新築されたのが「72号棟」です。 16日に現地で開かれた説明会には、長崎市の渡部副市長や関係職員など、約30人が参加しました。 「72号棟」を建てたのは、大手ゼネ