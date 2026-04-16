熊本地震から10年。社会や行政では節目とされがちですが、大切な家族を思う日々に区切りはありません。阿蘇市で暮らす大和忍さん。和室では、夫･卓也さんと息子の晃さんが写真の中でほほ笑んでいます。■大和忍さん「父親がそばにいってくれたことで、晃も安心できたのかな。主人もずっと晃のことを気にかけていたので」 10年前の熊本地震の「本震」で、南阿蘇村では大規模な土砂崩れが発生。近くを車で通っていた二男・晃さ