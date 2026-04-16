アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのと妹・姫野ゆめのが、16日発売の『週刊ヤングジャンプ』に姉妹で初掲載された。実の姉妹によるグラビア共演が実現し、“コロポックル姉妹”として親しまれる2人の魅力が詰まった内容となっている。【別カット】2人だけの空気感…姉妹で美ボディを披露した姫野ひなの＆ゆめの姫野姉妹はグループのメンバーとして活動する一方、SNSでも人気を集める注目の存在。リーダーの姫野ひなのと