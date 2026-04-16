ボートレース福岡G1「福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は最終日16日、第12Rで優勝戦が行われた。上野真之介（38＝佐賀）がインから他艇の攻めを受け止めて完封。13回目のG1優出にして、悲願のG1初Vを成し遂げた。2着には仲谷颯仁、3着には道中逆転での重木輝彦が入った。上野は来年3月、地元からつで開催されるSGクラシックの出場権を早々と手に入れた。目頭を熱くした。約18年という長い道のりがついに完結。上野