17日は全国的に青空が広がるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■17日は全国的に青空が広がる九州や四国はにわか雨も17日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日中は青空が広がり、桜が見ごろを迎えている東北では、絶好のお花見日和になりそうです。東日本もお出かけ日和となりますが、紫外線は「強い」予想となっていますので、春のうっかり日焼けにはお気を付けください。西日本は夕方以降は