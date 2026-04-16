京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、殺害についても認めていることが分かりました。元埼玉県警捜査1課の佐々木成三さんと事件について見ていきます。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、会社員の安達優季容疑者（37）です。亡くなった結希さん（11）とは血縁関係のない父親、養父です。調べに対し、安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と死体遺棄容疑を認めていて、さらに捜査